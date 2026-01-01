Aputure Amaran 200d осветитель
Aputure
Артикул: DAN-6915

Осветитель Aputure Amaran 200d.

Студийный светодиодный осветитель с байонетом Bowens, мощность - 200 Вт. Цветовая температура - 5600K (Daylight), индекс CRI ≥95. Моноблок имеет LCD-дисплей, питание обеспечивается от сети через адаптер переменного тока (в комплекте) по разъему DC 48 В. В комплекте рассеиватель.

Описание

Осветитель применяется в качестве источника основного, заполняющего или контрового света, освещения фона, создания бликов, акцентирования деталей в студийной видеосъемке.

Источником света служит светодиод мощностью 200 Вт. Светодиод обладает минимальным тепловыделением. Тип охлаждения моноблока принудительный. Встроен малошумный вентилятор.

Благодаря использованию поликарбонатного корпуса, осветитель устойчив к механическому воздействию. 

Байонет Bowens которым оснащен осветитель, позволяет использовать широкий ассортимент светоформирующих насадок. Кроме того на приборе предусмотрен держатель для установки фотозонта.

На задней панели прибора расположен светодиодный дисплей, отображающий текущие параметры. Яркость освещения в пределах от 0 до 100 градусов регулируется диммером на корпусе, а также через Sidus Link со смартфона по Bluetooth.

Прибор благодаря встроенному адаптеру питания 100–240 В, всегда готов к использованию на съемочных локациях во всем мире.

Характеристики:

  • цветовая температура - 5600 К
  • мощность - 200 Вт
  • CRI - >95
  • регулировка яркости - 0-100%
  • байонет - Bowens
  • система охлаждения - активная, встроенный вентилятор
  • дистанционное управление - приложение Sidus Link со смартфона по Bluetooth

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Godox SB-FW80120 софтбокс с сотами
Арт. DAN-4231
Godox SB-FW80120 софтбокс с сотами
Наличие
более 10 шт

Софтбокс Godox SB-FW80120 с сотами.

Прямоугольный софтбокс размером 80х120 см. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Предназначен для импульсных источников света с байонетом Bowens (байонетное кольцо сменное), отражающая поверхность - серебряная. В комплекте сотовая насадка.

5 690 ₽
В корзину
Арт. DAN-6296
Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H видеоштатив
Наличие
более 10 шт

Видеоштатив Falcon Eyes CinemaPRO VT-1800H.

Трехсекционный алюминиевый штатив с видеоголовой с жидкостным демпфированием и контрбалансом, рабочая высота - 90-184 см, в сложенном виде 91 см. Максимальная нагрузка на голову - 5 кг, на штатив - 10 кг. Штатив имеет верхнюю стабилизирующую растяжку. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в чехле.

11 920 ₽
В корзину
Арт. DAN-9593
Aputure Light Box 60х90 софтбокс
Наличие
в наличии 4-10 шт

Aputure Light Box 60х90 - софтбокс размером 60х90 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный софтбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока. В комплекте соты.

8 630 ₽
В корзину
Арт. NVF-2852
Fotokvant GRID-6060 соты для софтбокса 60х60
Наличие
более 10 шт

Соты для софтбокса размером 60х60 см Fotokvant GRID-6060.

Соты служат для ограничения светового потока. Позволяют более точно направить свет и избежать нежелательных боковых засветок. Они могут быть установлены на софтбоксы других производителей, на которых есть специальные бортики с липучкой. Размер сотовой ячейки 45x45 мм (ШхГ). Глубина 30 мм. Размер - 60х60 см.


1 900 ₽
В корзину
Арт. DAN-9648
Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм цветными фильтрами и масками гобо
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant RO-06 оптический рефлектор с объективом 60 мм. 

Специальный проектор для создания художественных эффектов в фотографии и кино. С его помощью можно добиться проецирования изображения на объект съемки или фон. Байонет - Bowens. Прибор в первую очередь предназначен для использования со светодиодными осветителями с байонетом. При использовании с импульсными моноблоками может возникнуть затруднение, так как конструктивно пилотная лампа может не подойти по размеру. 

23 390 ₽
В корзину
Арт. DAN-8007
Savage (81-86) Rustik фон бумажный 2,18x11 м рустик
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Savage (81-86) Rustik известного американского бренда Savage имеет гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.

С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,18,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке.

8 190 ₽
В корзину

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера