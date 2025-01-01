Falcon Eyes LH-27 патрон для лампы-вспышки

Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes LH-27 – патрон на металлическом кронштейне для ламп-вспышек. Устанавливается на винт 1/4", кнопка включения на проводе.
В патрон устанавливаются ведомые вспышки серий MF и SS (Falcon Eyes SS-50MR, SS-66 и SS-88), а также вспышки других производителей, предназначенные для установки в патрон стандарта Е27, каждый патрон включается независимо.
Патрон предназначен для подключения к сети переменного тока 220В / 50 Гц.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Falcon Eyes SLT-4RCR – дополнительный приемник для радиосинхронизатора SLT-4.
С помощью фотозонта Falcon Eyes UR-48WB фотограф может быстро получить мягкий отраженный свет. Диаметр купола 97 см
Зонт может быть использован не только в фотографии, но и при видеосъемке с галогенными осветителями. Фотозонт легко складывается и не занимает много места при транспортировке. Вес - 400 г.
Fotokvant RFLH-17 – подставка из пластика для накамерной вспышки.
Будет удобна для работы фотографа, когда требуется установить вспышку на поверхности стола или на пол. Модель совместима со многими камерами Canon, Nikon, Yohgnou, Grifon, Godox, Falcon Eyes, Pentax, Olympus, Sigma. Обращаем внимание, что подставка не подходит для накамерных вспышек Sony и Minolta.
Wansen
Работай с цветом без бликов