Falcon Eyes LH-27 патрон для лампы-вспышки

Falcon Eyes
Артикул: VBR-368

Falcon Eyes LH-27 – патрон на металлическом кронштейне для ламп-вспышек. Устанавливается на винт 1/4", кнопка включения на проводе.

Описание

В патрон устанавливаются ведомые вспышки серий MF и SS (Falcon Eyes SS-50MR, SS-66 и SS-88), а также вспышки других производителей, предназначенные для установки в патрон стандарта Е27, каждый патрон включается независимо.

Патрон предназначен для подключения к сети переменного тока 220В / 50 Гц.

 

