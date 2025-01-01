images
Rekam AD-650W/E27 галогенная лампа с адаптером E27/220V

Rekam
Артикул: NVF-1643

Rekam AD-650W/E27 – кварцевая галогенная лампа на 650 Вт. Оснащена адаптером для цоколя типа Е-27/220V. Применяется для создания разнообразных эффектов на объектах съемки.

Благодаря циклическому процессу нить накала сохраняется дольше, а затемнение поверхности лампы происходит значительно медленнее, чем у обычных ламп накаливания.

Монтаж и демонтаж галогенной лампы должен осуществляться в чистых хлопчатобумажных перчатках при отключенном питании сети, не допускается попадание влаги, а также любое механическое или химическое воздействие на прибор, где установлена лампа.

Нельзя трогать стекло лампы, нельзя делать резкие движения прибором с включенной лампой. Как и любую бытовую лампу накаливания, нельзя подвергать галогенную лампу ударным нагрузкам, так как элементом лампы является хрупкая нить накаливания.

