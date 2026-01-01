Raylab RLB-FT400Ws flash tube Sprint II импульсная лампа для SPRINT II 400 Дж

Временно нет в наличии

Raylab RLB-FT400Ws flash tube Sprint II – кольцевая импульсная лампа, предназначена для приборов RAYLAB SPRINT II. Применяется в студийных моноблоках. Мощность лампы составляет 400 Джоулей. Расчетный рабочий ресурс лампы 10000 вспышек на полной мощности или 100000 на 1/2 мощности.

