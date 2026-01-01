images
Raylab RLB-FT400Ws flash tube Sprint II импульсная лампа для SPRINT II 400 Дж

Raylab RLB-FT400Ws flash tube Sprint II импульсная лампа для SPRINT II 400 Дж

Raylab
Артикул: NVF-2337

Raylab RLB-FT400Ws flash tube Sprint II – кольцевая импульсная лампа, предназначена для приборов RAYLAB SPRINT II. Применяется в студийных моноблоках. Мощность лампы составляет 400 Джоулей. Расчетный рабочий ресурс лампы 10000 вспышек на полной мощности или 100000 на 1/2 мощности.

Описание

Raylab RLB-FT400Ws flash tube Sprint II импульсная лампа для SPRINT II 400 Дж

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Съемка со вспышкой. Снимите ее немедленно!
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Бьюти-фотография с одной накамерной вспышкой и рефлектором
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Boya BY-PVM1000 профессиональный конденсаторный микрофон Пушка
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера