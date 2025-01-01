images
Falcon Eyes NG954H-28W лампа для FLC-28

Falcon Eyes
Артикул: VBR-217

Falcon Eyes NG954H-28W – лампа для ля флуоресцентного кольцевого осветителя FLC-28.

Потребляемая мощность - 28 Вт. Цветовая температура - 5400 К. Внешний диаметр лампы - 24 см, внутренний - 20,5 см, диаметр колбы- 17 мм.

