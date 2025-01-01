Falcon Eyes HRI-T250 лампа металлогалоидная

images
Falcon Eyes
Артикул: VBR-246

Falcon Eyes HRI-T250 – запасная лампа для металлогалогенного осветителя HL-150. Мощность 250 Вт, цветовая температура 5500 K.

Описание

