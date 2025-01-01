images
Falcon Eyes RTС-UT102840-350L лампа импульсная

Falcon Eyes RTС-UT102840-350L лампа импульсная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-233

Falcon Eyes RTС-UT102840-350L – запасная импульсная лампа для ведомых ламп-вспышек SS300 MVU.

Предназначена для студийного осветителя Falcon Eyes SS-300MVU. Может быть использована в качестве дополнительной, или на случай неожиданного выхода из строя действующей лампы.

Описание

Falcon Eyes RTС-UT102840-350L лампа импульсная

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Как снимать себя на видео самостоятельно
Как снимать себя на видео самостоятельно
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Быстрораскладная ширма для переодевания. Обзор Phottix (86541)
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Обзор гибких светодиодных осветителей Falcon Eyes серии FlexLight
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера