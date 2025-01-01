Falcon Eyes RTС-UT102840-350L лампа импульсная

Артикул: VBR-233

Falcon Eyes RTС-UT102840-350L – запасная импульсная лампа для ведомых ламп-вспышек SS300 MVU.

Предназначена для студийного осветителя Falcon Eyes SS-300MVU. Может быть использована в качестве дополнительной, или на случай неожиданного выхода из строя действующей лампы.