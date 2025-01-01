images
Falcon Eyes RTB-0636-120L (SS-110BF) лампа импульсная

Falcon Eyes RTB-0636-120L (SS-110BF) лампа импульсная

Falcon Eyes
Артикул: VBR-228

Falcon Eyes RTB-0636-120L (SS-110BF) – кольцевая импульсная лампа, предназначена для установки во вспышки Falcon Eyes SS-110BF, SS-100MR. Используется в качестве импульсного освещения.

Цветовая температура 5600-5800К, максимальная мощность 120 Дж.

Falcon Eyes RTB-0636-120L (SS-110BF) лампа импульсная

