GreenBean (24963) лампа прожекторная G38 230v 2000w для осветителя Fresnel 2000

GreenBean
Артикул: VBR-017

GreenBean G38 230v 2000w – лампа прожекторная для осветителя Fresnel 2000, которое является самым мощным осветительным устройством в линейке френелевских галогенных осветителей GreenBean. Используется в профессиональном кино- и телевизионном производстве, для постановки театральных и концертных сцен.

Описание

