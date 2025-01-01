images
Falcon Eyes ML-50/G 6,35 галогенная лампа пилотного света

Falcon Eyes ML-50/G 6,35 галогенная лампа пилотного света

Falcon Eyes
Артикул: VBR-216

Falcon Eyes ML-50/G 6,35 – галогенная лампа пилотного света предназначена для установки в фотовспышки Falcon Eyes SS-150F, SS-200F, SS-200T, SS-300T.

Патрон G 6,35, мощность 50 Вт.

Описание

Falcon Eyes ML-50/G 6,35 галогенная лампа пилотного света

