Falcon Eyes ML-100/E14 лампа

Временно нет в наличии

Falcon Eyes ML-100/E14 –Галогенная лампа пилотного света для осветителей с патроном Е14. Мощность 100 Вт.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter