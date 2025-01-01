Grifon ML-02 50 Вт лампа галогенная для вспышек серии SS

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon 50 Вт – галогенная лампа мощностью 50 Вт для использования в качестве пилотного света с ведомыми вспышками серии SS: SS-110, SS-150, SS-160FU, SS-300LU, SS-200DI, SS-250DI, SS-300DI, SS-350DI и др.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.
Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.
Wansen
Работай с цветом без бликов