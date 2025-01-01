images
Grifon ML-02 50 Вт лампа галогенная для вспышек серии SS

Grifon ML-02 50 Вт лампа галогенная для вспышек серии SS

Grifon 50 Вт – галогенная лампа мощностью 50 Вт для использования в качестве пилотного света с ведомыми вспышками серии SS: SS-110, SS-150, SS-160FU, SS-300LU, SS-200DI, SS-250DI, SS-300DI, SS-350DI и др.

 

Grifon ML-02 50 Вт лампа галогенная для вспышек серии SS

