GreenBean G38 230v 1000w лампа прожекторная для осветителя Fresnel 1000

GreenBean
Артикул: DAN-5060

GreenBean G38 230v 1000w – лампа галогенная, прожекторная для осветителя Fresnel 1000.

Описание

Характеристики:

  • мощность, Вт – 1000
  • цоколь – G38
  • питание – 220В, 50 Гц
  • цветовая температура, К – 3200
  • ресурс лампы, ч – 10 000

