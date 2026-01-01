images
Visico VL PLUS 200 Soft Box KIT комплект импульсного света

Visico
Артикул: NVF-5940

Visico VL PLUS 200 Soft Box KIT – комплект импульсного света на базе двух вспышек VL-200 суммарной мощностью 400 Дж. В комплект входят также 2 стойки LS-8005 с воздушным амортизатором, софтбокс SB-030 60х60 см, сетевой шнур 4 м, синхрошнур 4 м. Для переноски предусмотрена сумка KB-F Kit bag.

Описание

