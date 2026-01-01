images
images
images
Profoto (901028 EUR) B1X 500 AirTTL To-Go Kit выносная вспышка в комлекте
Артикул: DAN-1919

Комплект Profoto (901028 EUR) B1X 500 AirTTL To-Go Kit на базе вспышки Profoto B1X.

Прекрасно подходит для фотографов, которые хотят расширить имеющийся набор оборудования, добавив туда два новых моноблока, а также для тех, кто формирует комплект по собственному усмотрению для решения своих задач по моделированию света.

Описание

Мощность импульса вспышки B1X составляет 500 Дж. Литиевый аккумулятор обеспечивает практически моментальную перезарядку (не более 2 с. при полной мощности). Аккумулятор имеет высокую емкость, полного заряда хватает на 325 импульсов на полной мощности.

B1X легко используется прямо с рук, так как не нуждается в проводах. Она использует радиоуправление с поддержкой автоматического режима замера (TTL) и высокоскоростной синхронизации (HSS). Высокоскоростная синхронизация, поддерживающая выдержки до 1/8000 с, позволяет буквально замораживать движение, а также использовать вспышки даже под прямым солнечным светом. 

Мощный пилотный LED свет позволяет предварительно посмотреть на снимок и оценить, как свет и тени падают на объект. Он также полезен в качестве основного или заливающего света в условиях низкой освещенности.

В комплект также входят литий-ионный аккумулятор MkII, зарядное устройство 2.8A, сумка XS и кабели.

Характеристики:

  • энергия импульса - 500 Дж (10 f-стопов)
  • диапазон регулировки - 9 ступеней (2-500Дж)
  • скорость перезарядки - 0,1 - 1,9 с
  • пилотный свет - 24Вт LED (яркость эквивалентна 130Вт галогеновой лампе)
  • режимы пилотного света - Off, Proportional (пропорциональный), Free (свободный, 5-100%)
  • ведущее число при 2м/100 ISO с отражателем Magnum Reflector - 45 2/10
  • источник питания - Li-Ion аккумулятор 14,4В/4,7Ач
  • размер - 14х31х21 см
  • вес - 3 кг (с батареей)

