Profoto (901028 EUR) B1X 500 AirTTL To-Go Kit выносная вспышка в комлекте

Мощность импульса вспышки B1X составляет 500 Дж. Литиевый аккумулятор обеспечивает практически моментальную перезарядку (не более 2 с. при полной мощности). Аккумулятор имеет высокую емкость, полного заряда хватает на 325 импульсов на полной мощности.
B1X легко используется прямо с рук, так как не нуждается в проводах. Она использует радиоуправление с поддержкой автоматического режима замера (TTL) и высокоскоростной синхронизации (HSS). Высокоскоростная синхронизация, поддерживающая выдержки до 1/8000 с, позволяет буквально замораживать движение, а также использовать вспышки даже под прямым солнечным светом.
Мощный пилотный LED свет позволяет предварительно посмотреть на снимок и оценить, как свет и тени падают на объект. Он также полезен в качестве основного или заливающего света в условиях низкой освещенности.
В комплект также входят литий-ионный аккумулятор MkII, зарядное устройство 2.8A, сумка XS и кабели.
Характеристики:
- энергия импульса - 500 Дж (10 f-стопов)
- диапазон регулировки - 9 ступеней (2-500Дж)
- скорость перезарядки - 0,1 - 1,9 с
- пилотный свет - 24Вт LED (яркость эквивалентна 130Вт галогеновой лампе)
- режимы пилотного света - Off, Proportional (пропорциональный), Free (свободный, 5-100%)
- ведущее число при 2м/100 ISO с отражателем Magnum Reflector - 45 2/10
- источник питания - Li-Ion аккумулятор 14,4В/4,7Ач
- размер - 14х31х21 см
- вес - 3 кг (с батареей)