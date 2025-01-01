images
Jinbei D250 KIT 3 комплект импульсного освещения

Jinbei
Артикул: NVF-6997

Jinbei D250 KIT 3 – расширенный базовый комплект импульсного освещения для небольшой фотостудии или работы на выезде.

Описание

Синхронизировать Jinbei D-200 Digital Studio Flash можно с помощью внешней вспышки, синхрокабеля или с помощью инфракрасных синхронизаторов. Встроенная штативная головка с отверстием для зонта позволяет устанавливать вспышку на любые стойки или подвесные потолочные системы.

Моноблок имеет широкий диапазон аналоговой регулировки мощности 1/1-1/32, стабильную выходную мощность и уровень цветовой температуры. Прибор оснащен лампой моделирующего света мощностью 50 Вт.

Характеристики:

  • размер упаковки комплекта, см – 31х31х82
  • вес комплекта, кг – ~14,5

Комплектация

  • Моноблок Jinbei D-200 Digital Flash Unit мощностью 200 Дж, байонетное крепление Jinbei – 3 шт.
  • Софтбокс жаропрочный с двойным диффузором (внутренний и внешний) Jinbei D2-50×70 Softbox (50х70 см) – 1 шт.
  • Софтбокс жаропрочный с двойным диффузором (внутренний и внешний) Jinbei D2-60 Jinbei D2-60 Octagonal Softbox (60 см) – 1 шт.
  • Стойки  алюминиевые Jinbei EQ-190 Aluminium Light Stand максимальной высотой 190 см (в сложенном состоянии 66,5 см) – 3 шт.
  • Силовой кабель – 3 шт.
  • Синхрокабель – 1 шт.
  • Набор аксессуаров Jinbei D-200 Accessoires для приборов D200/250
  • Радиосинхронизатор Jinbei TR-A8 433 MHz Digital Flash Trigger (new) – 1 шт.
  • Большая сумка Compact Kit Bag на колесиках для переноски – 1 шт.

 

  

Полезные ссылки:

