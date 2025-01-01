Jinbei D250 KIT 3 комплект импульсного освещения

Описание

Синхронизировать Jinbei D-200 Digital Studio Flash можно с помощью внешней вспышки, синхрокабеля или с помощью инфракрасных синхронизаторов. Встроенная штативная головка с отверстием для зонта позволяет устанавливать вспышку на любые стойки или подвесные потолочные системы.

Моноблок имеет широкий диапазон аналоговой регулировки мощности 1/1-1/32, стабильную выходную мощность и уровень цветовой температуры. Прибор оснащен лампой моделирующего света мощностью 50 Вт.

Характеристики: