Jinbei D250 KIT 3 комплект импульсного освещения

Jinbei D250 KIT 3 – расширенный базовый комплект импульсного освещения для небольшой фотостудии или работы на выезде.
Синхронизировать Jinbei D-200 Digital Studio Flash можно с помощью внешней вспышки, синхрокабеля или с помощью инфракрасных синхронизаторов. Встроенная штативная головка с отверстием для зонта позволяет устанавливать вспышку на любые стойки или подвесные потолочные системы.
Моноблок имеет широкий диапазон аналоговой регулировки мощности 1/1-1/32, стабильную выходную мощность и уровень цветовой температуры. Прибор оснащен лампой моделирующего света мощностью 50 Вт.
Характеристики:
