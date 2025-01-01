images
images
images
images
images
images
Jinbei D250 KIT 2 комплект импульсного освещения
Jinbei D250 KIT 2 комплект импульсного освещения
Jinbei D250 KIT 2 комплект импульсного освещения
Jinbei D250 KIT 2 комплект импульсного освещения
Jinbei D250 KIT 2 комплект импульсного освещения
Jinbei D250 KIT 2 комплект импульсного освещения

Jinbei D250 KIT 2 комплект импульсного освещения

Jinbei
Артикул: NVF-6996

Jinbei D250 KIT 2 – базовый комплект импульсного освещения для небольшой фотостудии или работы на выезде.

Описание

Синхронизировать Jinbei D-250 Digital Studio Flash можно с помощью внешней вспышки, синхрокабеля или с помощью инфракрасных синхронизаторов. Встроенная штативная головка с отверстием для зонта позволяет устанавливать вспышку на любые стойки или подвесные потолочные системы.

Моноблок имеет широкий диапазон аналоговой регулировки мощности 1/1-1/32, стабильную выходную мощность и уровень цветовой температуры. Прибор оснащен лампой моделирующего света мощностью 50 Вт.

Характеристики:

  • размер упаковки комплекта, см – 27х19х70
  • вес комплекта, кг – ~8

Комплектация

  • Моноблок Jinbei D-250 Digital Flash Unit мощностью 250 Дж, байонетное крепление Jinbei – 2 шт.
  • Софтбокс с двойным диффузором (внутренний и внешний) Jinbei D2-50×70 Softbox (50х70 см) – 2 шт.
  • Стойки  алюминиевые Jinbei EQ-190 Aluminium Light Stand максимальной высотой 190 см (в сложенном состоянии 66,5 см) – 2 шт.
  • Синхрокабель – 1 шт.
  • Радиосинхронизатор Jinbei TR-A8 433 MHz Digital Flash Trigger (new) – 1 шт.

 

  

Полезные ссылки:

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Международный авиасалон МАКС-2021. Сравнительный тест QZSD Q120-Q90 и QZSD Q228 в полевых условиях
Видеообзор &quot;Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI&quot;
Видеообзор "Светодиодная панель с аккумулятором Fotokvant ML-200AI"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Штативы для фото- видеокамер
Потолочные системы для студии
Интересное!
Фонари для съемки
Обменяй бумажный фон
TRADE IN
,
Очки фотографа
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Категория
Спецэффекты
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера