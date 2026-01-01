Hensel Integra Mini 600 8380P4191 комплект сутдийных осветителей 3 шт.

Артикул: NVF-7141

Hense Integra Mini 600 8380P4191 – комплект профессионального студийного света, состоящий из трех импульсных источников HENSEL Integra Mini 600, мощностью по 600 Дж каждый и сумки для транспортировки. Покупка комплекта осветителей дает возможность получить значительную выгоду по сравнению с розничными ценами за один прибор.