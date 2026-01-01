images
Hensel Integra Mini 600 8380P4191 комплект сутдийных осветителей 3 шт.
Артикул: NVF-7141

Hense Integra Mini 600 8380P4191 – комплект профессионального студийного света, состоящий из трех импульсных источников HENSEL Integra Mini 600, мощностью по 600 Дж каждый и сумки для транспортировки. Покупка комплекта осветителей дает возможность получить значительную выгоду по сравнению с розничными ценами за один прибор.

Описание

Характеристики:

  • мощность вспышки, Дж – 600 Дж
  • перезарядка (мин. - макс.), с – 0,2 – 1,7
  • длительность импульса вспышки t 0,5, с – 1/1000
  • длительность импульса вспышки t 0,1, с – 1/500
  • вес, кг – 2,300
  • размер, см – 9,9х12,3х20,4

 

С этим товаром покупают

Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип
Арт. FTR-1370
Grifon SBQ-30120 жаропрочный софтбокс стрип
Grifon SBQ-30120 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.

Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,3 кг.

Fotokvant SN-38 кольцо переходное Bowens-Hensel для установки насадок Bowens на приборы Hensel
Арт. NVF-3109
Fotokvant SN-38 кольцо переходное Bowens-Hensel для установки насадок Bowens на приборы Hensel
Fotokvant Bowens-Hensel – кольцо переходное для Hensel. Позволяет устанавливать на осветители Hensel насадки и софтбоксы с байонетом Bowens.

Видеообзор &quot;CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II&quot;
Видеообзор "CPS 2021. Картинки с выставки. Интервью. Часть II"
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Konova K3 Slider
Konova K3 Slider
