Hensel Integra Mini 600 8380P4191 комплект сутдийных осветителей 3 шт.

Grifon SBQ-30120 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 30х120 см. Байонет Bowens. Вес - 1,3 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Hense Integra Mini 600 8380P4191 – комплект профессионального студийного света, состоящий из трех импульсных источников HENSEL Integra Mini 600, мощностью по 600 Дж каждый и сумки для транспортировки. Покупка комплекта осветителей дает возможность получить значительную выгоду по сравнению с розничными ценами за один прибор.
Характеристики:
Fotokvant Bowens-Hensel – кольцо переходное для Hensel. Позволяет устанавливать на осветители Hensel насадки и софтбоксы с байонетом Bowens.
