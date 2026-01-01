FST F-200 Softbox Kit комплект импульсного света
FST F-200 Softbox Kit комплект импульсного света
FST F-200 Softbox Kit комплект импульсного света

FST F-200 Softbox Kit комплект импульсного света

FST
Артикул: DAN-1543

Комплект импульсного света FST F-200 Softbox Kit общей мощностью 400 Дж.

Идеальный комплект для работы как в домашней фотостудии, так и в профессиональной. С его помощью можно реализовать практически любые творческие задачи. Легко собирается и имеет сумку для хранения и переноски.

Описание

Комплект студийного импульсного света на базе двух импульсных моноблоков FST F-200, двух софтбоксов FST SB-030 50x70 см, двух студийных стоек FST LS-220 высотой 220 см и сумки для транспортировки.

Общая мощность импульса FST F-200 составляет 400 Дж.

Характеристики FST F-200:


  • ведущее число - 50
  • время зарядки, с - 0,5-1
  • напряжение синхронизации - постоянное 5 В
  • цветовая температура, К - 5600 +-100
  • пилотная лампа, Вт - 150
  • индикация зарядки - звуковая
  • регулировка мощности вспышки - 1-6 с шагом регулировки 1/32
  • регулировка пилотной лампы - 1-6 с шагом регулирования/авторегулирование/ независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
  • синхронизация - синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
  • запуск - синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
  • напряжение - ~220-250 В, 50 Гц

Комплектация

  • Импульсный моноблок FST F-200 - 2 шт.
  • Стойка FST LS-220 см - 2 шт.
  • Софтбокс FST SB-030 50x70 см - 2 шт.
  • Сумка для транспортировки - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера