FST F-200 Softbox Kit комплект импульсного света

Комплект студийного импульсного света на базе двух импульсных моноблоков FST F-200, двух софтбоксов FST SB-030 50x70 см, двух студийных стоек FST LS-220 высотой 220 см и сумки для транспортировки.
Общая мощность импульса FST F-200 составляет 400 Дж.
Характеристики FST F-200:
- ведущее число - 50
- время зарядки, с - 0,5-1
- напряжение синхронизации - постоянное 5 В
- цветовая температура, К - 5600 +-100
- пилотная лампа, Вт - 150
- индикация зарядки - звуковая
- регулировка мощности вспышки - 1-6 с шагом регулировки 1/32
- регулировка пилотной лампы - 1-6 с шагом регулирования/авторегулирование/ независимое регулирование/автоматическое отключение во время зарядки
- синхронизация - синхроимпульс/зарядка импульса 0,5 с/двойная/тройная/четверная задержка импульса
- запуск - синхронизатор/синхрокабель/кнопка Тест/радиосинхронизатор
- напряжение - ~220-250 В, 50 Гц