Falcon Eyes SSK 2-150BJ/1-200BJ PRO комплект импульсного освещения

Описание

Три импульсных осветителя (общей мощностью 500 Дж) и большой набор светоформирующих насадок, которые входят в комплект, открывают широкий простор для фотографов разного уровней подготовки. Компактные осветители с легкостью транспортируются на съемку и перемещаются по съемочной площадке при изменении световой схемы. Главное преимущество импульсного света – большая мощность при низком энергопотреблении и тепловыделении. Встроенный пилотный свет поможет контролировать светотеневой рисунок.

Благодаря универсальному стандарту крепления на все осветители серии SS возможно установить различные светоформирующие насадки.