Falcon Eyes B-4W – система подъема фона. Предназначена для установки на стену или потолок. Возможно компактное хранение и быстрая смена нескольких фонов (до 4 шт).
Falcon Eyes SSK 2-150BJ/1-200BJ PRO – комплект импульсного освещения. Подобный комплект является готовым решением для многих фотографических задач. Используется как в небольших фотостудиях, так и в домашних условиях.
Три импульсных осветителя (общей мощностью 500 Дж) и большой набор светоформирующих насадок, которые входят в комплект, открывают широкий простор для фотографов разного уровней подготовки. Компактные осветители с легкостью транспортируются на съемку и перемещаются по съемочной площадке при изменении световой схемы. Главное преимущество импульсного света – большая мощность при низком энергопотреблении и тепловыделении. Встроенный пилотный свет поможет контролировать светотеневой рисунок.
Благодаря универсальному стандарту крепления на все осветители серии SS возможно установить различные светоформирующие насадки.
Grifon RF-300 – портретная тарелка диаметром 30,5 см с сотами.
Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.
Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.
Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.
Fotokvant SB-30120BW – софтбокс размером 30х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
