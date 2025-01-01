images
Falcon Eyes SSK 2-150BJ/1-200BJ PRO комплект импульсного освещения

Falcon Eyes SSK 2-150BJ/1-200BJ PRO комплект импульсного освещения

Falcon Eyes
Артикул: NVF-5263

Falcon Eyes SSK 2-150BJ/1-200BJ PRO – комплект импульсного освещения. Подобный комплект является готовым решением для многих фотографических задач. Используется как в небольших фотостудиях, так и в домашних условиях.

Описание

Три импульсных осветителя (общей мощностью 500 Дж) и большой набор светоформирующих насадок, которые входят в комплект, открывают широкий простор для фотографов разного уровней подготовки. Компактные осветители с легкостью транспортируются на съемку и перемещаются по съемочной площадке при изменении световой схемы. Главное преимущество импульсного света – большая мощность при низком энергопотреблении и тепловыделении. Встроенный пилотный свет поможет контролировать светотеневой рисунок.

Благодаря универсальному стандарту крепления на все осветители серии SS возможно установить различные светоформирующие насадки. 

Комплектация

  • Вспышка SS-150BJ – 2.
  • Вспышка SS-200BJ – 1.
  • Стойка L-2440A/B – 3.
  • Шторки SSA-BD – 1.
  • Набор фильтров SSA-HC – 1.
  • Софтбокс SSA-SBU 6090 – 1.
  • Синхронизатор ИК TR-3 – 1.
  • Сумка LSB-40 – 1.

