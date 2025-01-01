Elinchrom BRX 500/500 (20758.2) комплект моноблоков c радиоуправлением

Описание

Комплект профессиональных моноблоков BRX 500 сочетает в себе передовые технологии и швейцарскую точность в работе, а качественные материалы обеспечивают долгий срок службы приборов.

Elinchrom предлагает свою новейшую разработку – источники импульсного света серии BRX с полным компьютерным управлением и управлением WiFi. Встроенный во вспышку радиоприемник, позволяет синхронизировать и управлять мощностью через радиосинхронизатор EL-SkyPort Transmitter SPEED, включенный в комплект. Скорость импульса, дизайн и байонет остаются такими же, как у приборов BX Ri. Дополнительная опция доступна только для серии BRX.

Компактные вспышки серии BRX, входящие в набор, впервые были официально представлены на выставке Photokina-2012.

Технические характеристики моноблока BRX 500:

Мощность моноблока – 500 Дж

Напряжение питания – 90-260В 50 Гц

Ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.) – 90

Диапазон регулировки – 31-500 Дж

Глубина регулировки мощности 1/1 до 1/16 (5 f-stops)

Время перезарядки min/max (230V) – 0,36-1,13 сек

Цветовая температура – 5500 К

Длительность импульса (t=0,5) – 1/1558 сек

Стабилизация напряжения ± 0,5%

Мощность лампы-пилота – 100 Вт E27

Напряжения на синхроконтактах – 5 V

Радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов

Габариты 26x14x19 см

Масса 2,05 кг

Страна производства – Швейцария Официальная гарантия – 1 год.