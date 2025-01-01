Elinchrom BRX 500/500 (20758.2) комплект моноблоков c радиоуправлением

Москва
Elinchrom BRX 500/500 – это комплект студийного оборудования от всемирно известной швейцарской компании Elinchrom.
Комплект состоит из двух мощных моноблоков 500 Дж со встроенным радиоуправлением.
Комплект профессиональных моноблоков BRX 500 сочетает в себе передовые технологии и швейцарскую точность в работе, а качественные материалы обеспечивают долгий срок службы приборов.
Elinchrom предлагает свою новейшую разработку – источники импульсного света серии BRX с полным компьютерным управлением и управлением WiFi. Встроенный во вспышку радиоприемник, позволяет синхронизировать и управлять мощностью через радиосинхронизатор EL-SkyPort Transmitter SPEED, включенный в комплект. Скорость импульса, дизайн и байонет остаются такими же, как у приборов BX Ri. Дополнительная опция доступна только для серии BRX.
Компактные вспышки серии BRX, входящие в набор, впервые были официально представлены на выставке Photokina-2012.
Страна производства – Швейцария Официальная гарантия – 1 год.
