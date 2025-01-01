images
Elinchrom BRX 500/500 (20758.2) комплект моноблоков c радиоуправлением

Elinchrom
Elinchrom BRX 500/500 – это комплект студийного оборудования от всемирно известной швейцарской компании Elinchrom.

Комплект состоит из двух мощных моноблоков 500 Дж со встроенным радиоуправлением.

Описание

Комплект профессиональных моноблоков BRX 500 сочетает в себе передовые технологии и швейцарскую точность в работе, а качественные материалы обеспечивают долгий срок службы приборов.

Elinchrom предлагает свою новейшую разработку – источники импульсного света серии BRX с полным компьютерным управлением и управлением WiFi. Встроенный во вспышку радиоприемник, позволяет синхронизировать и управлять мощностью через радиосинхронизатор EL-SkyPort Transmitter SPEED, включенный в комплект. Скорость импульса, дизайн и байонет остаются такими же, как у приборов BX Ri. Дополнительная опция доступна только для серии BRX.

Компактные вспышки серии BRX, входящие в набор, впервые были официально представлены на выставке Photokina-2012.  

Технические характеристики моноблока BRX 500: 
  • Мощность моноблока – 500 Дж
  • Напряжение питания – 90-260В 50 Гц
  • Ведущее число: 1 м, 100 ISO, рефлектор 48º (град.) – 90
  • Диапазон регулировки – 31-500 Дж
  • Глубина регулировки мощности 1/1 до 1/16 (5 f-stops)
  • Время перезарядки min/max (230V) – 0,36-1,13 сек
  • Цветовая температура – 5500 К
  • Длительность импульса (t=0,5) – 1/1558 сек
  • Стабилизация напряжения ± 0,5%
  • Мощность лампы-пилота – 100 Вт E27
  • Напряжения на синхроконтактах – 5 V
  • Радиоуправление – встроенный модуль 4 группы, 8 каналов
  • Габариты 26x14x19 см
  • Масса 2,05 кг

Страна производства – Швейцария Официальная гарантия – 1 год.

 

Комплектация

    • моноблок Elinchrom BRX  500 (500 Дж) – 2 шт.  
    • EL-Skyport Transmitter SPEED – 1 шт.
    • сетевой кабель – 2 шт.
    • cинхрокабель 5 м – 1 шт.
    • защитный колпак для моноблока – 2 шт.
    • софт-бокс Portalite 66х66 см 2 шт.
    • кофр полужесткий для двух моноблоков – 1 шт.
    Внимание! Стойки в комплект не входят и приобретаются отдельно.

