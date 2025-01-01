Rekam CoolLight 1500 LED UM KIT комплект студийного осветительного оборудования

Артикул: DAN-0322

Rekam CoolLight 1500 LED UM KIT – универсальный комплект для студийной съемки с постоянным освещением на базе светодиодного осветителя Rekam CoolLight 1500 LED. С помощью данного комплекта можно решить самый широкий круг задач по фото- и видеосъемке за счет использования холодного (дневного) света. Специальный стеклянный рассеиватель, идущий в комплекте с осветителем, обеспечивает равномерную засветку объекта съемки.