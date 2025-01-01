images
Rekam CoolLight 1500 LED UM KIT комплект студийного осветительного оборудования

Артикул: DAN-0322

Rekam CoolLight 1500 LED UM KIT – универсальный комплект для студийной съемки с постоянным освещением на базе светодиодного осветителя Rekam CoolLight 1500 LED. С помощью данного комплекта можно решить самый широкий круг задач по фото- и видеосъемке за счет использования холодного (дневного) света. Специальный стеклянный рассеиватель, идущий в комплекте с осветителем, обеспечивает равномерную засветку объекта съемки.

Описание

Преимущества LED-освещения – более низкое, чем у галогенного аналога, энергопотребление, большой срок службы лампы (LED-матрицы), а также достаточно высокая мощность, эквивалентная 800 Вт галогенной лампы.

Характеристики LED-100:

  • цветовая температура – 5600 К
  • питание – 220V
  • мощность – 200 Вт
  • байонет – Bowens  

Комплектация

  • Светодиодный осветитель Rekam CoolLight 1500 LED со стеклянным рассеивателем – 2 шт.
  • Универсальный конический рефлектор 165 мм – 2 шт.
  • Защитный колпак – 2 шт.
  • четырехсекционная стойка с воздушным амортизатором + AU-1 адаптер – 2 шт.
  • Зонт комбинированный (просвет/отражение), 101 см – 2 шт.
  • Сумка на колесах для комплекта – 1 шт.

