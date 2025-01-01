Rekam CoolLight 1500 LED UM KIT комплект студийного осветительного оборудования

Grifon SBQ-40180 – софтбокс (стрипбокс) жаропрочный для импульсных и галогенных приборов.
Может использоваться с моноблоками и галогенными лампами, имеющими постоянный (пилотный) свет до 1000 Вт. Размер 40х180 см. Байонет Bowens. Вес - 1,55 кг.
Rekam CoolLight 1500 LED UM KIT – универсальный комплект для студийной съемки с постоянным освещением на базе светодиодного осветителя Rekam CoolLight 1500 LED. С помощью данного комплекта можно решить самый широкий круг задач по фото- и видеосъемке за счет использования холодного (дневного) света. Специальный стеклянный рассеиватель, идущий в комплекте с осветителем, обеспечивает равномерную засветку объекта съемки.
Преимущества LED-освещения – более низкое, чем у галогенного аналога, энергопотребление, большой срок службы лампы (LED-матрицы), а также достаточно высокая мощность, эквивалентная 800 Вт галогенной лампы.
Характеристики LED-100:
FST LS-280 – стойка для установки студийного оборудования весом до 6 кг.
Снабжена стандартным креплением 5/8". Максимальная рабочая высота – 280 см. Минимальная рабочая высота - 96 см. В сложенном виде - 105 см. Вес - 1.8 кг.
