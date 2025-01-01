FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии

Grifon ARS-3715 Arsenal – штатив, предназначенный для установки видеокамеры или фотокамеры, максимальная высота – 1470 мм.
FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.
Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.
В комплект входят софтбоксы, предназначенные для работы только с флуоресцентными приборами.
Комплектуется специальными люминесцентными лампами мощностью 85W каждая, под цоколь E27. Это обеспечивает цветовую температуру 5500 К при съемке.
Белый, черный и зеленый фон, которые входят в комплект, можно использовать для создания необходимого эффекта на видео. Например, зеленый фон чаще всего используется в качестве хромакейного и предназначен для съемки, которая в дальнейшем предполагает обработку в видеоредакторе. Можно использовать для совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции. Так как съемка на хромакейном фоне при дальнейшей постобработке требуется минимальное время для обработки и замены фона, такой фон необходим для съемки самых разных сюжетов, начиная от новостей или погоды, заканчивая обзорами в домашней видеостудии.
Максимальная высота журавля – около 140 см. Он предназначен для установки осветительных приборов. С его помощью можно установить осветитель над или под объектом на нужной высоте.
