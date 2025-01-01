FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии

Описание

В комплект входят софтбоксы, предназначенные для работы только с флуоресцентными приборами.

Комплектуется специальными люминесцентными лампами мощностью 85W каждая, под цоколь E27. Это обеспечивает цветовую температуру 5500 К при съемке.

Белый, черный и зеленый фон, которые входят в комплект, можно использовать для создания необходимого эффекта на видео. Например, зеленый фон чаще всего используется в качестве хромакейного и предназначен для съемки, которая в дальнейшем предполагает обработку в видеоредакторе. Можно использовать для совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции. Так как съемка на хромакейном фоне при дальнейшей постобработке требуется минимальное время для обработки и замены фона, такой фон необходим для съемки самых разных сюжетов, начиная от новостей или погоды, заканчивая обзорами в домашней видеостудии.

Максимальная высота журавля – около 140 см. Он предназначен для установки осветительных приборов. С его помощью можно установить осветитель над или под объектом на нужной высоте.