FST FK-LED603B комплект постоянного света.
Комплект постоянного света FST FK-LED603B — предназначен для создания небольших видеороликов, а также студийных, портретных и предметных съемок. В комплекте три светодиодных лампы FST L-E27 LED 30 (диапазон цветовой температуры 3000-6000К) с пультом дистанционного управления в комплекте. Малая теплоотдача ,срок службы лампы 20000часов, терморешетка для отведения тепла во время работы. Лампы постоянного студийного света используются совместно с тремя быстрораскладными софтбоксами 60х60см, студийными стойками и "журавлем", которые также поставляются вместе с набором. Сумка для хранения и перевозки в комплекте.
Wansen
Работай с цветом без бликов