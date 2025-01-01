images
FST FK-LED603B комплект постоянного света
Артикул: MTG-1763

FST FK-LED603B комплект постоянного света. 

Комплект постоянного света FST FK-LED603B — предназначен для создания небольших видеороликов, а также студийных, портретных и предметных съемок. В комплекте три светодиодных лампы FST L-E27 LED 30 (диапазон цветовой температуры 3000-6000К) с пультом дистанционного управления в комплекте. Малая теплоотдача ,срок службы лампы 20000часов, терморешетка для отведения тепла во время работы. Лампы постоянного студийного света используются совместно с тремя быстрораскладными софтбоксами 60х60см, студийными стойками и "журавлем", которые также поставляются вместе с набором. Сумка для хранения и перевозки в комплекте.

Описание

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 60x60 см патрон E27 – 3 шт
  • Стойка FST LS-220 см – 3 шт
  • Лампа FST L-E27 LED30 – 3 шт
  • Перекладина-журавль FST LSB-140    -  1 шт.
  • Сумка для хранения и транспортировки FST KB-86     -     1 шт.

