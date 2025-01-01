images
FST FK-LED30B II Kit комплект постоянного света
FST FK-LED30B II Kit комплект постоянного света
FST FK-LED30B II Kit комплект постоянного света
FST FK-LED30B II Kit комплект постоянного света

FST FK-LED30B II Kit комплект постоянного света

FST
Артикул: MTG-1758

FST FK-LED30B II Kit комплект постоянного света. 

Комплект студийного света FST FK-LED30B II kit имеет простую конструкцию и понятные элементы управления, поэтому он отлично подходит не только профессиональным фотографам, но и новичкам, которые только постигают данную область.
В комплект входит светодиодная лампа 30 Вт с возможностью управления от пульта, который идет в комплекте и быстрораскладной софтбокс зонтичного типа с цоколем Е27  40x60 см. Применяется в предметной, портретной  фотосъемке, съемке видео, стримов , для участия в онлайн-конференция, прямых эфирах и т.р. . Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 3000-6000 К.

Описание

Характеристики:

  • Софтбокс FST SB-015 40x60 см, патрон Е27
  • Лампа FST L-E27-LED30 , 30 Вт
  • Стойка FST LS-210 см
  • Цветовая температура 3000-6000 К

Комплектация

  • Софтбокс FST SB-015 40x60 см, патрон Е27 - 1 шт
  • Лампа FST L-E27-LED30 , 30 Вт - 1 шт 
  • Стойка FST LS-210 см - 1шт
  • Пульт ДУ - 1 шт

