Falcon Eyes LHD-40-5 осветитель с отражателем 40 см

Falcon Eyes LHD-40-5 осветитель с отражателем 40 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-304

Falcon Eyes LHD-40-5 – флуоресцентный осветитель. Источник постоянного света с низким энергопотреблением.

Качественное освещение обеспечивается за счет цветовой температуры примерно 5500 К и возможности регулировки яркости с помощью трехступенчатого переключателя.

Описание

Falcon Eyes LHD-40-5 осветитель с отражателем 40 см

