images
FST FK-60 комплект постоянного света

FST FK-60 комплект постоянного света

FST
Артикул: NVF-5865

FST FK-60 – комплект, в который входит люминесцентный осветитель с одной лампой 85 Вт и октобоксом 60 см. Применяется в предметной фотосъемке, съемке небольших видеороликов. Обеспечивает мягкое рассеянное освещение. Цветовая температура 5500 К. Может быть рекомендовано фотографам, как недорогое, но качественно собранное оборудование для получения равномерного освещения.

Описание

Технические характеристики:

Производитель: FST

Тип лампы: Люминесцентная

Мощность, Вт: 125

Комплектация: Октобокс FST, диаметр 60 см / Лампа FST L-E27-125 Вт / Стойка FST LS-210 см

Цветовая температура, К: 5500

Разброс цветовой температуры, К: 100





Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

B+W (1067363) F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива
Арт. DAN-0498
B+W (1067363) F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % градиентный фильтр для объектива
Наличие
Москва: в наличии 1-3 шт

B+W F-Pro 701 MRC 82 мм Graduated ND 50 % – градиентный светофильтр для объектива. Предназначен для затемнения определенных участков снимка, что позволяет оставить экспозицию нетронутой в других частях изображения. Например, при съемке облаков они приобретают четкое очертание, а голубизна неба становится более глубокой. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.

Нейтральные фильтры не влияют на окраску изображения, поэтому идеально подходят для совмещения с другими фильтрами. Аксессуар изготовлен из Schott-стекла наивысшего качества и имеет профессиональную латунную оправу F-Pro. Диаметр, мм – 82.

24 860 ₽
В корзину
Manfrotto 319 штативный адаптер для чаши 75-100 мм
Арт. OLE-1150
Manfrotto 319 штативный адаптер для чаши 75-100 мм
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Manfrotto 319 – алюминиевое переходное кольцо для установки штативной головки с чашей 75 мм на штативы с чашей 100 мм. 

9 890 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DSLR GW1N II видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3,D3S,D3X
Арт. VBR-057
Falcon Eyes DSLR GW1N II видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D3,D3S,D3X
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Falcon Eyes DSLR GW1N II – беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его с несколькими камерами одновременно.

-15 %5 190 ₽
4 410 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DSLR GW1N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D300/D700
Арт. VBR-058
Falcon Eyes DSLR GW1N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D300/D700
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

-15 %5 190 ₽
4 410 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes DSLR GW3N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D90, D3100,D7000
Арт. VBR-061
Falcon Eyes DSLR GW3N видоискатель цифровой беспроводной для Nikon D90, D3100,D7000
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штСанкт-Петербург: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 1 ч

Беспроводной видоискатель позволяет управлять затвором камеры и получать картинку в режиме Live View. Устройство имеет несколько радиоканалов, что позволяет использовать его его с несколькими камерами одновременно.

-15 %5 090 ₽
4 320 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Арт. DAN-3319
Falcon Eyes Cinema VT-1500 штатив.
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн, 1 ч

Универсальный штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500.

Штатив с универсальной видеоголовой для съемки видео и фото, максимальная высота 157 см, нагрузка до 2,5 кг. Штатив имеет 3 секции, два пузырьковых уровня и выдвижную центральную колонну.

-15 %3 990 ₽
3 390 ₽
В корзину

Видео

Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Как снимать лав-стори. Советы профессионального фотографа
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Вивьен Майер
Вивьен Майер
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера