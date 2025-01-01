images
FST F-65 люминесцентный источник освещения

FST
Артикул: NVF-695

FST F-65 – флуоресцентный осветитель, простой в использовании. Разработан специально для цифровой фотографии, предметной и портретной съемки. Отличается от большинства люминесцентных источников света тем, что имеет направленный световой поток.

Каждый прибор поставляется в комплекте с лампами и съемным полупрозрачным светорассеивателем, изготовленным из ткани.

Описание

Характеристики:
  • мощность – 1X26W
  • цветовая температура – 5500 К

 

Комплектация

  • Лампа 65Вт 5500К.
  • Рефлектор 38 см.
  • Съемный матерчатый рассеиватель.

Стойка в комплект не входит!

