FST F-65 люминесцентный источник освещения

FST L-210 – алюминиевая трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом до 2 кг.
Используется стандартное крепление 5/8". Максимальная рабочая высота – 210 см.
FST F-65 – флуоресцентный осветитель, простой в использовании. Разработан специально для цифровой фотографии, предметной и портретной съемки. Отличается от большинства люминесцентных источников света тем, что имеет направленный световой поток.
Каждый прибор поставляется в комплекте с лампами и съемным полупрозрачным светорассеивателем, изготовленным из ткани.
Стойка в комплект не входит!
Grifon C300 – четырехсекционный кран-стойка с мешком для груза 1,5-3 кг.
Диаметр секций, см – 35-30-25-22. В режиме стойки максимальная высота – 3 м. В режиме крана максимальная высота – 150 см, длина перекладины – 150 см.
Fujimi FT38S – компактный и легкий штатив с шаровой головой серии S для DSLR и видео камер.
Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка, кг – 4. Вес, кг – 1,4.