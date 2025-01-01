FST F-65 люминесцентный источник освещения

Артикул: NVF-695

FST F-65 – флуоресцентный осветитель, простой в использовании. Разработан специально для цифровой фотографии, предметной и портретной съемки. Отличается от большинства люминесцентных источников света тем, что имеет направленный световой поток.

Каждый прибор поставляется в комплекте с лампами и съемным полупрозрачным светорассеивателем, изготовленным из ткани.