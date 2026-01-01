images
Rekam EF-PR068 сумка для двух студийных осветителей 29,5х42х43 см

Rekam EF-PR068 сумка для двух студийных осветителей 29,5х42х43 см

Rekam
Артикул: DAN-0347

Rekam EF-PR068 – удобная сумка для переноски двух студийных осветителей. Габариты – 29,5х42х43 см.

Описание

Rekam EF-PR068 сумка для двух студийных осветителей 29,5х42х43 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Bowens BW-1005 защитная крышка для ламп моноблоков Bowens
Арт. PSL-023
Bowens BW-1005 защитная крышка для ламп моноблоков Bowens
Наличие
Центральный склад: в наличии 4-10 шт

Bowens BW-1005 – специальная крышка, предназначена для защиты ламп у моноблоков Bowens. Байонет S-тип.

1 130 ₽
В корзину

Видео

Джанни Гардин
Джанни Гардин
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod DIGI-1 и LifePod DIGI-2
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Новинки Phottix: стойки PX 200 и PX 280W, LED осветители Ring 40С, Solar BG и X160
Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера