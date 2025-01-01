Hensel 334201 сумка для студийного оборудования

images
Hensel
Артикул: NVF-2104

Hensel 334201 – универсальная сумка с жестким каркасом. Модель оснащена колесиками и ручкой для транспортировки. Имеется отделение для стоек. Внутренние размеры (ДхВхШ), см – 78х29х24.

Ошибка

Ваша корзина

