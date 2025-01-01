Hensel 334201 сумка для студийного оборудования

Временно нет в наличии

Hensel 334201 – универсальная сумка с жестким каркасом. Модель оснащена колесиками и ручкой для транспортировки. Имеется отделение для стоек. Внутренние размеры (ДхВхШ), см – 78х29х24.

