Hensel 334201 сумка для студийного оборудования

DGCASE 60-03 - ударопрочный кейс, внешние габариты - 710х460х285 мм.
Герметичный кейс, обеспечивает полную защиту различного оборудования от пыли, влаги, ударов при перевозке и хранении. Кейс с внутренним наполнителем (пенополимер с насечками).
Hensel 334201 – универсальная сумка с жестким каркасом. Модель оснащена колесиками и ручкой для транспортировки. Имеется отделение для стоек. Внутренние размеры (ДхВхШ), см – 78х29х24.
