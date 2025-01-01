Москва
Falcon Eyes SKB-30 – сумка из прочного влагонепроницаемого материала для хранения и транспортировки студийного оборудования.
Для удобства переноски предусмотрены плечевой ремень и ручка. Размер, см – 36х33х79.
Подходит для мини-студии или небольшого комплекта, включающего пару моноблоков и студийные стойки. Внутреннее пространство формируется с помощью модульной системы с дивайдерами на липучках, что позволят удобно организовать пространство в сумке и обеспечить быстрый доступ к ее содержимому.
