Falcon Eyes SKB-28 сумка для студийного оборудования

Описание

Подходит для мини-студии или небольшого комплекта, включающего пару моноблоков и студийные стойки. Внутреннее пространство формируется с помощью модульной системы с дивайдерами на липучках, что позволят удобно организовать пространство в сумке и обеспечить быстрый доступ к ее содержимому.

Характеристики: