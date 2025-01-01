images
Falcon Eyes SKB-28 сумка для студийного оборудования

Falcon Eyes SKB-28 сумка для студийного оборудования

Falcon Eyes
Артикул: VBR-526

Falcon Eyes SKB-28 – сумка из прочного влагонепроницаемого материала для хранения и транспортировки студийного оборудования.

Для удобства переноски предусмотрены плечевой ремень и ручка. Размер – 74x36x49 см

Описание

Подходит для мини-студии или небольшого комплекта, включающего пару моноблоков и студийные стойки. Внутреннее пространство формируется с помощью модульной системы с дивайдерами на липучках, что позволят удобно организовать пространство в сумке и обеспечить быстрый доступ к ее содержимому. 

Характеристики:

  • размеры, см – 74x36x49
  • в сложенном виде, см – 74x13x54

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Обзор комплекта световых модификаторов на магнитом креплении Fotokvant MN-CK-KIT Selens
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Falcon Eyes SS 50MR. Обзор лампы-вспышки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера