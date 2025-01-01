Tenba (637-763) Axis v2 Tactical 6L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата

Артикул: MTG-1645

Tenba Axis v2 Tactical 6L Sling Bag MultiCam Black сумка-слинг для фотоаппарата.

Удобная и компактная сумка-слинг Tenba Axis v2 Tactical 6L Sling Bag для активных фотографов. Ничего лишнего, только необходимый набор фотооборудования и компактный штатив. Вы полностью сосредоточены на поисках креативного кадра. Вас ничего не отвлекает. Сумка-слинг надежно закреплена на поясе или через плечо. В нужный момент вы моментально достаете камеру и фиксируете уникальный момент.