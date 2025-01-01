images
images
images
images
images
images
images
Tenba (638-577) DNA Messenger 16 DSLR Blue сумка для фотоаппарата
Tenba (638-577) DNA Messenger 16 DSLR Blue сумка для фотоаппарата
Tenba (638-577) DNA Messenger 16 DSLR Blue сумка для фотоаппарата
Tenba (638-577) DNA Messenger 16 DSLR Blue сумка для фотоаппарата
Tenba (638-577) DNA Messenger 16 DSLR Blue сумка для фотоаппарата
Tenba (638-577) DNA Messenger 16 DSLR Blue сумка для фотоаппарата
Tenba (638-577) DNA Messenger 16 DSLR Blue сумка для фотоаппарата

Tenba (638-577) DNA Messenger 16 DSLR Blue сумка для фотоаппарата

Tenba
Артикул: OLE-2259

Сумка-почтальонка синего цвета предназначена для транспортировки беззеркальной или цифровой зеркальной камеры (размера до Pro с ручкой) с 4–6 объективами (до 70–200 мм 2,8), вспышки и аксессуаров, ноутбука с диагональю до 16 дюймов и планшета с диагональю до 11 дюймов. Водонепроницаемое дно, верхняя бесшумная застежка быстрого доступа. Съемная мягкая защитная вставка для камеры, удаление которой не влияет на защиту ноутбука и планшета.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 40 х 30 х 19 см
  • Внутренний размер 37 х 29 х 15 см
  • Размер отдела под ноутбук 37 х 25 х 3 см
  • Вес 1,32 кг

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Видеография. Часть 5. Как монтировать видео
Биплаб Хазра
Биплаб Хазра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
Как улучшить свои навыки в фотографировании с помощью визуализации кадра
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера