Tenba (638-572) DNA Messenger 13 Black сумка для фотоаппарата

Артикул: OLE-2257

Сумка-почтальонка черного цвета предназначена для транспортировки беззеркальной или зеркальной камеры с 3–5 объективами (до 70–200 мм 2,8), вспышки и аксессуаров, ноутбука с диагональю до 13 дюймов (33 см) и планшета с диагональю до 11 дюймов. Водонепроницаемое дно, верхняя бесшумная застежка быстрого доступа. Съемная мягкая защитная вставка для камеры, удаление которой не влияет на защиту ноутбука и планшета.