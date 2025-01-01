images
Tenba (638-572) DNA Messenger 13 Black сумка для фотоаппарата
Tenba
Артикул: OLE-2257

Сумка-почтальонка черного цвета предназначена для транспортировки беззеркальной или зеркальной камеры с 3–5 объективами (до 70–200 мм 2,8), вспышки и аксессуаров, ноутбука с диагональю до 13 дюймов (33 см) и планшета с диагональю до 11 дюймов. Водонепроницаемое дно, верхняя бесшумная застежка быстрого доступа. Съемная мягкая защитная вставка для камеры, удаление которой не влияет на защиту ноутбука и планшета.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 36 х 28 х 17 см
  • Внутренний размер 33 х 27 х 13 см
  • Размер отдела под ноутбук 33 х 23 х 3 см
  • Вес 1,18 кг

