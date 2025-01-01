Tenba (638-571) DNA Messenger 9 Blue сумка для фотоаппарата

Артикул: OLE-2262

Сумка-почтальонка синего цвета предназначена для транспортировки беззеркальной, дальномерной или компактной зеркальной камеры с 2–3 объективами, вспышкой и аксессуарами, а также планшета с диагональю до 10 дюймов. Водонепроницаемое дно, верхняя бесшумная застежка быстрого доступа. Съемная мягкая защитная вставка для камеры, удаление которой не влияет на защиту ноутбука и планшета.