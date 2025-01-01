Tenba (638-570) DNA Messenger 9 Black сумка для фотоаппарата

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сумка-почтальонка черного цвета предназначена для транспортировки беззеркальной, дальномерной или компактной зеркальной камеры с 2–3 объективами, вспышкой и аксессуарами, а также планшета с диагональю до 10 дюймов. Водонепроницаемое дно, верхняя бесшумная застежка быстрого доступа. Съемная мягкая защитная вставка для камеры, удаление которой не влияет на защиту ноутбука и планшета.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Wansen
Работай с цветом без бликов