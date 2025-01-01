images
Tenba (638-570) DNA Messenger 9 Black сумка для фотоаппарата
Tenba
Артикул: OLE-2261

Сумка-почтальонка черного цвета предназначена для транспортировки беззеркальной, дальномерной или компактной зеркальной камеры с 2–3 объективами, вспышкой и аксессуарами, а также планшета с диагональю до 10 дюймов. Водонепроницаемое дно, верхняя бесшумная застежка быстрого доступа. Съемная мягкая защитная вставка для камеры, удаление которой не влияет на защиту ноутбука и планшета.

Описание

Характеристики:

  • Внешние размеры 28 х 20 х 14 см
  • Внутренний размер 26 х 19 х 10 см
  • Размер отдела под планшет 26 х 18 х 1 см
  • Вес 0,66 кг

Видео

