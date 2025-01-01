Tenba (636-341) Tools Protective Wrap 20 Black чехол-обертка для планшета

Артикул: OLE-2266

Чехол-обертка размером 51 х 51 см складывается как конверт, каждый угол оснащен липучкой. На чехле имеется прозрачное окошко-карман для этикетки. Внутренняя поверхность выполнена из водоотталкивающего нейлона рипстоп с силиконовым покрытием.