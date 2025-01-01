images
Tenba (636-331) Tools Protective Wrap 16 Black чехол-обертка для фотокамеры
Tenba
Артикул: OLE-2265

Чехол-обертка размером 41 х 41 см складывается как конверт, каждый угол оснащен липучкой. На чехле имеется прозрачное окошко-карман для этикетки. Внутренняя поверхность выполнена из водоотталкивающего нейлона рипстоп с силиконовым покрытием.

Описание

Характеристики:

  • Размер  41 х 41 см
  • Вес 80 гр.

Видео

