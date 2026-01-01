Lowepro Apex 110 AW сумка черная

Москва
Lowepro Apex 110 AW – сумка для фототехники, подходит даже для самого искушенного фотографа. Конструкция с одним карманом. Мягкая трикотажная подкладка для защиты ЖК-монитора и объектива. Цвет – черный.
Мягкая внутренняя часть и внутренний разделитель защищают технику от повреждений. Фирменная технология All Weather Cover предотвращает проникновение воды, песка и пыли.
Характеристики:
