Lowepro Apex 110 AW сумка черная

Lowepro
Артикул: NVF-5843

Lowepro Apex 110 AW – сумка для фототехники, подходит даже для самого искушенного фотографа. Конструкция с одним карманом. Мягкая трикотажная подкладка для защиты ЖК-монитора и объектива. Цвет – черный.

Мягкая внутренняя часть и внутренний разделитель защищают технику от повреждений. Фирменная технология All Weather Cover предотвращает проникновение воды, песка и пыли.

Характеристики:

  • внутренний размер, см – 14,8 х 9,5 х 13,5
  • внешний размер, см – 17 х 13 х 16,5

Нина Свиридова
Foldable Soft Box for Portable Flash
Foldable Soft Box for Portable Flash

