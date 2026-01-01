images
Lowepro Adventura 140 сумка черная

Lowepro Adventura 140 сумка черная

Lowepro
Артикул: NVF-5834

Lowepro Adventura 140 – сумка разработана для DSLR и UZ-камер. Размер 210x150x215 мм. Материал нейлон. Цвет – черный.

Серия представлена тремя моделями Adventura 120, Adventura 140, Adventura 170.  Сумка имеет съемный плечевой ремень и мягкую ручку для удобной переноски. Дополнительная верхняя крышка для защиты содержимого от непогоды снабжена клипсой быстрого доступа. Также она имеет передний карман-органайзер для аксессуаров, документов и хранения карт памяти и два плиссированных боковых кармана.

