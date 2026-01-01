Lowepro Adventura 140 сумка черная

Описание

Серия представлена тремя моделями Adventura 120, Adventura 140, Adventura 170. Сумка имеет съемный плечевой ремень и мягкую ручку для удобной переноски. Дополнительная верхняя крышка для защиты содержимого от непогоды снабжена клипсой быстрого доступа. Также она имеет передний карман-органайзер для аксессуаров, документов и хранения карт памяти и два плиссированных боковых кармана.