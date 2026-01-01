images
Kata Orbit-130 DL сумка для фотоаппарата
Kata
Артикул: NVF-6811

Kata Orbit-130 DL – стильная функциональная легкая наплечная сумка, разработанная для ежедневного использования. Подходит для фотооборудования и может легко превратиться в обычную городскую сумку.

Описание

Внутренний защитный вкладыш вмещает стандартную DSLR-камеру с установленным объективом, дополнительно 4 объектива, вспышку и другие аксессуары. Имеет отделение для ноутбука размером до 17". В нее также поместятся личные вещи. Ремень можно переставить так, чтобы носить сумку на спине, что очень удобно для езды на велосипеде. При необходимости защитную вкладку можно вынуть и использовать сумку в повседневной жизни. 

Характеристики:

  • материал – полиэстер
  • внешний размер, см – 33х17х35,3
  • внутренний размер, см – 40х10,9х30
  • вес, кг – 1,1

Видео

