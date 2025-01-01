images
Matin M-6652 Tripod Case-2 чехол для штатива

Matin
Артикул: OLE-0272

Matin M-6652 Tripod Case-2 – универсальный защитный чехол для переноски и хранения штативов. Длина 53 см. Изготовлен из прочной синтетической ткани с противоударными прокладками.  Размер 8х12х52 см.

Описание

Предусмотрен внутренний карман, закрывающийся на липучку, и внешний на молнии – для хранения аксессуаров. Чехол открывается и закрывается на молнию, вшитую по всему периметру, которая имеет два бегунка. Прочные ручки для переноски соединяются клапаном-липучкой. Для удобства переноски имеется плечевой ремень с пластиковыми карабинами и широким подплечником с кожаной вставкой, уменьшающей скольжение по плечу.

