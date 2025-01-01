Lumifor LBK-LS1 сумка для студийных стоек 103 см

Falcon Eyes SP-B4M8M – для установки осветительных голов на нестандартные штативы. Может использоваться для других целей. Винты на 1/4" и 3/8".
Lumifor LBK-LS1 – кофр для студийных стоек и фотозонтов. Удобная и прочная сумка отличается высоким качеством изготовления, за счет чего считается долговечной и является прекрасным выбором для хранения и транспортировки студийного освещения.
Для удобного размещения оборудования у кофра предусмотрена как большая продольная молния, так и круговая молния с торца. Размер 103x19x16 см.
Grifon CLD-35 – металлический двойной зажим.
Используется для монтажа различного студийного оборудования диаметром от 10 до 35 мм перпендикулярно друг к другу. Вес - 0,4 кг.
Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.
Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.
