Lumifor LBK-LS1 сумка для студийных стоек 103 см

Артикул: NVF-5787

Lumifor LBK-LS1 – кофр для студийных стоек и фотозонтов. Удобная и прочная сумка отличается высоким качеством изготовления, за счет чего считается долговечной и является прекрасным выбором для хранения и транспортировки студийного освещения.

Для удобного размещения оборудования у кофра предусмотрена как большая продольная молния, так и круговая молния с торца. Размер 103x19x16 см.