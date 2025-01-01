images
Cullmann CONCEPT ONE PodBag 350 сумка для штатива

Cullmann CONCEPT ONE PodBag 350 сумка для штатива

Cullmann
Артикул: OLE-1400

Cullmann CONCEPT ONE PodBag 350 – сумка для хранения и транспортировки штатива. Изготовлена из прочного водоотталкивающего материала с ударопрочными прокладками. Для переноски имеется регулируемый плечевой ремень с нескользящей накладкой. Идеально подойдет для штативов Cullmann серии CONCEPT ONE моделей 622 OT35; 625; 625C; 625 OT35; 625М OT35, а также для штативов других производителей, подходящих по размерам. Размеры, мм – 90х110х580. Вес, г – 340.

Cullmann CONCEPT ONE PodBag 350 сумка для штатива

