П-Фото (82003-1) трехсекционный коленчатый держатель

Артикул: NVF-3104

Fotokvant (82003-1) – удобный трехсекционный коленчатый держатель. Предназначен для размещения осветителя в любой точке относительно объекта съемки. Состоит из струбцины, за счет которой вся конструкция крепится к столешнице и надежно фиксируется. Осветитель в комплект не входит!