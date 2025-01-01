П-Фото (82003-1) трехсекционный коленчатый держатель

FST Lamp L-E27 125W – лампа люминесцентная мощностью 125 W под цоколь E27. Цветовая температура 5500 К.
Fotokvant (82003-1) – удобный трехсекционный коленчатый держатель. Предназначен для размещения осветителя в любой точке относительно объекта съемки. Состоит из струбцины, за счет которой вся конструкция крепится к столешнице и надежно фиксируется. Осветитель в комплект не входит!
Телескопические штанги имеют длину 30-60 см и заканчиваются стандартным адаптером 16 мм с резьбой 1/4". Разборную конструкцию при необходимости можно укоротить или нарастить за счет двух поворотных блоков. Максимальный вращающий момент – 12 кгс.
Осветитель в комплект не входит!
