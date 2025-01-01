images
Falcon Eyes EC-28CL муфта поворотная с зажимом

Falcon Eyes
Артикул: VBR-254

Falcon Eyes EC-28CL – муфта с зажимом предназначена для крепления на стойки различных перекладин,труб под произвольным углом. Доступные диаметры труб 19,22,25,28 мм

Kupo KCP240B 40&quot; Extension Grip Arm-Black крепежный кронштейн-удлинитель 40&quot;
Арт. OLE-0681
Kupo KCP240B 40" Extension Grip Arm-Black крепежный кронштейн-удлинитель 40"
Kupo 40" Extension Grip Arm-Black – комплект из зажима и удлинительной штанги длиной 108,5 см.

Алюминиевая и стальная конструкция имеет шероховатую поверхность черного цвета. Вес - 1,9 кг.

Арт. NVF-3129
Fotokvant SM-70-72 – механический поворотный стол без тормоза для предметной фотосъемки и 3D-сканирования в бюджетном ценовом диапазоне.

Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Диаметр диска 70 см. Разметка на 72 стопа. Вес - 9,2 кг. Максимальная нагрузка - 80 кг.

FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 80 см
Арт. NVF-7712
FST RD-051RHG отражатель 5 в 1 c ручкой размер 80 см
FST RD-051RHG – отражатель 5 в 1 c ручкой. Имеет 5 поверхностей: золотую, серебристую, белую, черную и полупрозрачную, а также рукоятки для удобного удержания. Диаметр отражателей, см – 80.

