Falcon Eyes EC-28CL муфта поворотная с зажимом

Арт. NVF-3129

Fotokvant SM-70-72 – механический поворотный стол без тормоза для предметной фотосъемки и 3D-сканирования в бюджетном ценовом диапазоне.

Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-видеосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Диаметр диска 70 см. Разметка на 72 стопа. Вес - 9,2 кг. Максимальная нагрузка - 80 кг.

