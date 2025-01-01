images
Visico LS-8006 студийная стойка 256 см

Visico
Артикул: NVF-1391

Visico LS-8006 – трехсекционная студийная стойка с воздушной амортизацией. Материал изготовления – алюминий.

Описание

Характеристики:

  • максимальная рабочая высота, см – 256
  • минимальная рабочая высота, см – 109
  • длина в сложенном состоянии, см – 98,5
  • диаметр, см – 3,45
  • максимальная нагрузка, кг – 6
  • вес, кг – 2,165  

 

