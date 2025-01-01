images
Manfrotto 111BSU стойка для оборудования

Manfrotto
Manfrotto 111BSU – трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом не более 25 кг. Изготовлена из хромированной стали черного цвета. Имеет два подъемника и одну выравнивающую ножку. Узлы крепления 28 мм DIA, 16 мм PIN. 

Описание

Технические характеристики:

  • максимальная высота, см – 380
  • минимальная высота, см – 146
  • длина в сложенном виде, см – 155
  • диаметр основания в разложенном виде, см – 102
  • максимальная нагрузка, кг – 25
  • материал – хромированная сталь
  • вес, кг – 9,99
  • выравнивающая ножка, шт. – 1
  • диаметр трубы колонны, мм – 35/30/25
  • количество подъемников стойки – 2
  • диаметр ноги стойки, мм – 22
  • рекомендуемые колеса – 103, 104, 104G 

