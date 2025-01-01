Manfrotto 111BSU стойка для оборудования

Артикул: OLE-0845

Manfrotto 111BSU – трехсекционная стойка для установки студийного оборудования весом не более 25 кг. Изготовлена из хромированной стали черного цвета. Имеет два подъемника и одну выравнивающую ножку. Узлы крепления 28 мм DIA, 16 мм PIN.