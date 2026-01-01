KUPO KCP-322 Telescopic Tabletop Light stand настольная стойка-держатель
KUPO KCP-322 Telescopic Tabletop Light stand настольная стойка-держатель

KUPO KCP-322 Telescopic Tabletop Light stand настольная стойка-держатель

Kupo
Артикул: MTG-3701

KUPO KCP-322 Telescopic Tabletop Light stand настольная стойка-держатель. 3-х секционная алюминиевая телескопическая стойка-держатель с С-образным креплением для плоских поверхностей толщиной до 5 см.

Описание

Оснащена стандартной цапфой 5/8''(16 мм) KS017S с возможностью установки в разных положениях для комфортной установки камеры, светителя, микрофона или другого оборудования в вертикальном или горизонтальном положении.

С-образный зажим в основании шириной 95 мм (толщина стали 5 мм) с двумя прижимными винтами, оснащенными эргономичной рукояткой, позволяет использовать держатель в ограниченном пространстве.

Возможность увеличить длину держателя с помощью телескопической колонны 032.

Характеристики:

  • 2 колена (с клипсовым зажимом), 3 секции
  • Диаметр 30 мм, 25мм, 20 мм
  • Длина в сложенном виде -- см
  • Минимальная длина 32 см
  • Максимальная длина 56 см
  • Вес 1,21 кг
  • Крепление S2 (5/8", разъем 5/8" горизонтальный и вертикальный )
  • Допустимая нагрузка 10 кг

